Oslo (SID) - Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland wird bei den Rennen ab dem 5. Januar auf der slowenischen Pokljuka ihr Comeback geben. Das teilte der norwegische Verband am Dienstag mit. Die 32-Jährige hatte wegen körperlicher Erschöpfung die ersten drei Weltcupstationen in Kontiolahti, Hochfilzen und Annecy-Le Grand Bornand ausgelassen.

"Ich habe lange darauf gewartet und bin froh, endlich sagen zu können, dass ich zurück bin", wird Röiseland in einer Verbandsmitteilung zitiert. Sportdirektor Per Arne Botnan ergänzte: "Sie hat in den letzten Monaten phänomenal gearbeitet und ihr Körper reagiert endlich positiv auf das Training."

Bereits Anfang Dezember hatte Röiseland angekündigt, "bei den Weltmeisterschaften stark zurückzukommen". Die Titelkämpfe in Oberhof finden vom 8. bis 19. Februar statt.

Röiseland kämpfte bereits im Sommer mit gesundheitlichen Problemen. Auch ihre Teamkollegin Tiril Eckhoff hatte Anfang November wegen gesundheitlicher Beschwerden angekündigt, eine längere Wettkampfpause einzulegen.