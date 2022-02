Frankfurt am Main (SID) - Die ukrainischen Biathleten und Biathletinnen werden nach dem Angriff Russlands auf ihr Heimatland die restliche Saison auslassen. Wegen der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine werde die Mannschaft das Training vorerst einstellen und nicht an den verbleibenden drei Weltcupwochenenden teilnehmen. Dies teilte Lily Budsuljak, Präsidentin des nationalen Biathlon-Verbandes (FBU), via Facebook mit.

Dem ukrainischen Team gehört unter anderem in Dimitro Pidruschni der Verfolgungsweltmeister von 2019 an.