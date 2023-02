Oberhof (SID) - Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland hat sich mit dem norwegischen Triumph in der Mixed-Staffel zur Rekordweltmeisterin gekrönt. Mit ihrer zwölften Goldmedaille schloss die 32-Jährige am Mittwoch in Oberhof zu Magdalena Neuner auf, die seit 2012 allein die Bestmarke bei den Frauen innehatte.

Bei den Männern ist der Norweger Ole Einar Björndalen mit 20 WM-Goldmedaillen Rekordhalter, dahinter folgen sein Landsmann Johannes Thingnes Bö und der Franzose Martin Fourcade mit je 13.

Röiseland holte zehn ihrer zwölf WM-Titel in Teamwettbewerben, außerdem sammelte sie bislang dreimal Bronze. Die Frau des für die deutschen Biathletinnen arbeitenden Trainers Sverre Olsbu Röiseland war nach langwieriger Corona-Erkrankung und Gürtelrose erst im Januar verspätet in den Winter eingestiegen. "Ich fühle mich gut und hoffe, dass ich bei der WM besser als bei den Weltcups in Ruhpolding und Antholz bin", sagte sie. Da hatte sie noch nicht ganz an alte Erfolge anknüpfen können.