Lake Placid (SID) - Bob-Dominator Francesco Friedrich hat in Lake Placid (USA) ein durchwachsenes Wochenende erlebt und ist auch am Sonntag im Viererschlitten hauchdünn am Sieg vorbeigerast. Nach dem zweiten Rang im Zweier am Samstag kam der Doppel-Olympiasieger beim ersten Weltcupsieg des Briten Brad Hall mit 0,01 Sekunden Rückstand erneut nur auf den zweiten Platz und geht ohne Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause.

Rekordweltmeister Friedrich (Oberbärenburg) hatte mit seinen Anschiebern Candy Bauer, Thorsten Margis und Felix Straub nach dem ersten Durchgang nur auf Rang fünf gelegen. Christoph Hafer (Bad Feilnbach/+0,07) rutschte vom ersten noch auf den dritten Platz ab, Vortagessieger Johannes Lochner (Stuttgart/+0,32) wurde Vierter. Die ersten beiden Viererwettbewerbe der Saison hatte Friedrich noch für sich entschieden, in Lake Placid hat der 32-Jährige im Vierer noch nie gewonnen.

Am Samstag hatte Friedrich erstmals seit Anfang Januar in Sigulda einen Weltcup-Sieg im Zweier verpasst. Lochner hatte ihm beim deutschen Doppelsieg mit 0,32 Sekunden Vorsprung die Show gestohlen.

Der nächste Weltcup im Eiskanal steht erst im neuen Jahr auf dem Programm: Am 7. und 8. Januar 2023 kehrt der Wettbewerb nach drei Rennen in Nordamerika nach Winterberg ein.