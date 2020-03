Stuttgart - Bob-Vizeweltmeister Johannes Lochner (29/Stuttgart) holt zur neuen Wintersaison die Anschieber Eric Franke and Benedikt Hertel in sein Team. Franke (30) hatte zuletzt zum Gespann von Nico Walther gehört, der im Anschluss an die WM in Altenberg im März sein Karriereende bekannt gegeben hatte. Hertel (22) verbuchte einige Erfolge im Juniorenbereich und absolvierte bereits ein Weltcup-Rennen mit Lochner im vergangenen Januar.

