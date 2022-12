Köln (SID) - Der Olympia-Zweite Johannes Lochner (Stuttgart) hat Bob-Dominator Francesco Friedrich besiegt und beim nächsten deutschen Doppeltriumph den Sieg eingefahren. Lochner fuhr in Lake Placid (USA) in zwei Läufen starke 0,32 Sekunden schneller als Doppel-Olympiasieger Friedrich (Oberbärenburg), der damit erstmals seit Anfang Januar in Sigulda einen Weltcup-Sieg im Zweier verpasste. Michael Vogt aus der Schweiz komplettierte das Podium.

Schon nach dem ersten Lauf hatte Friedrich 0,17 Sekunden hinter Lochner gelegen, während er beim Weltcup in Park City noch einen Rückstand aufholen konnte, gelang ihm nun das Comeback nicht. Für Lochner war es im Zweierschlitten der erste Weltcup-Triumph seit Dezember 2020, sein Anschieber Georg Fleischhauer feierte bei seinem Weltcup-Debüt im Zweierbob gleich seinen ersten Sieg. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) landete auf dem vierten Rang.

Am Sonntag (14.30 Uhr Ortszeit/20.30 Uhr MEZ) steht für die Männer im US-Bundesstaat New York noch das Rennen im Viererbob auf dem Programm. Dort hat der Weltcup-Führende Friedrich noch eine Rechnung offen: Im Viererschlitten triumphierte er in Lake Placid noch nie. In Park City feierten die deutschen Piloten zuletzt einen Dreifachsieg im Viererbob.