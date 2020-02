Altenberg - Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich hat bei seiner Heim-WM in Altenberg Zweier-Gold gewonnen und damit Sportgeschichte geschrieben. Der Sachse holte zum sechsten Mal nacheinander den Titel im kleinen Schlitten, eine solche Serie hatte es noch nie gegeben. Die bisherige rund 60 Jahre alte Bestmarke von fünf Erfolgen in Serie stammte vom Italiener Eugenio Monti.

Friedrich gewann am Sonntag nach vier Läufen souverän und führte dabei einen deutschen Doppelsieg an. Johannes Lochner (Stuttgart) fuhr auf den zweiten Rang, Friedrichs Oberbärenburger Klubkollege Nico Walther fiel im vierten Lauf noch hinter Europameister Oskars Kibermanis aus Lettland auf Rang vier zurück. Junioren-Weltmeister Richard Oelsner (Oberbärenburg) trug als Fünfter zum sehr starken deutschen Ergebnis auf der Heimbahn bei.

Der nächste Rekord ist greifbar

Durch seinen erneuten WM-Triumph im Zweier kann Friedrich am kommenden Wochenende im Viererbob gleich einige weitere Rekorde brechen oder egalisieren: Mit dem nächsten Sieg wäre er dreimal in Folge Doppel-Weltmeister im Zweier und Vierer, das gab es noch nie. Drei Vierer-Triumphe in Serie hat bislang nur Deutschlands Bob-Ikone Andre Lange (2003 bis 2005) eingefahren. Mit dann insgesamt neun WM-Siegen (Zweier und Vierer) würde Friedrich zudem Montis Rekord einstellen.

