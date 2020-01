Köln - Angeführt vom herausragenden Francesco Friedrich (Oberbärenburg) haben die deutschen Bobs beim Weltcup in Igls eine Machtdemonstration abgeliefert. Der Olympiasieger und Weltmeister gewann am Sonntag auch das Rennen im Vierer, schon am Samstag hatte Friedrich den Zweier-Weltcup gewonnen. Bei den Frauen meldete sich ebenfalls am Samstag Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit ihrem ersten Saisonsieg zurück.

"Wir sind zufrieden", sagte Friedrich, und fügte mit Blick auf die besonders bei den Startzeiten schwächelnden Hauptkonkurrenten an: "Es ist schade, dass die Konkurrenz hier einen kleinen Hänger hatte. Aber spätestens zur WM kommen die sicher stark zurück."

Im großen Schlitten feierte Friedrich bereits seinen dritten Sieg im sechsten Saisonrennen, dahinter sorgte Johannes Lochner (Stuttgart) für einen deutschen Doppelerfolg. Der Amerikaner Hunter Church schnappte Nico Walther (Oberbärenburg) knapp den dritten Rang weg.

Friedrich unterstrich mit der Leistung in Innsbruck knapp fünf Wochen vor seiner Heim-WM in Altenberg erneut seinen Favoritenstatus auf die wichtigsten Titel in diesem Winter. Im Zweier und Vierer führt er souverän die Weltcupwertungen an, am Samstag hatte er seinen dritten Zweiersieg in Serie eingefahren. Brad Hall (Großbritannien) und der deutsche Meister Richard Oelsner (Bad Feilnbach) komplettierten das Podium.

Jamanka gewann vor der deutschen Meisterin Laura Nolte (Winterberg) und war erleichtert nach ihrem ersten Erfolg des Winters. "Na klar macht man sich selbst Druck", sagte die Weltmeisterin im ZDF: "Ich habe mir in der Saison ein bisschen mehr erhofft." Die Gesamtweltcupführende Kaillie Humphries, die vor der Saison aus dem kanadischen Team zur US-Mannschaft gewechselt war, wurde Dritte.

