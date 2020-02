Köln - Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) und die WM-Zweite Stephanie Schneider (Oberbärenburg) haben eine Woche vor der Heim-WM einen herben Dämpfer kassiert. Bei der Europameisterschaft im lettischen Sigulda, zugleich letzter Weltcup des Winters, verpasste Titelverteidigerin Jamanka mit Anschieberin Erline Nolte als Vierte eine Medaille um 0,11 Sekunden. Auch Schneider und Anschieberin Lisette Thöne hatten sich mehr ausgerechnet als Bronze, zumindest aber sicherte sich das Duo mit diesem Resultat erstmals den Gesamtweltcup.

Der EM-Titel ging überraschend an Nadeschda Sergejewa/Elena Mamedowa aus Russland, die erstmals bei einem Weltcup triumphierten. Silber holten sich die Rumäninnen Andreea Grecu/Ioana Georghe. Anna Köhler und Tamara Seer (Winterberg) kamen nicht über Rang elf hinaus.

Die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries (USA) trat im letzten Rennen der Weltcup-Saison nicht an, um sich auf die WM in Altenberg vorzubereiten und verlor damit noch ihre Spitzenposition in der Gesamtwertung an Schneider.

Im Bobsport werden die Europameister im Rahmen eines Weltcups ermittelt, die nicht-europäischen Starter werden zu diesem Zweck aus dem Ergebnis genommen. Bei der 17. Europameisterschaft der Frauen ging erst zum zweiten Mal der Titel nicht an eine Deutsche.

Die Weltmeisterschaften in Altenberg beginnen am kommenden Freitag mit den ersten beiden Läufen der Frauen, Jamanka geht auch dort als Titelverteidigerin an den Start.

