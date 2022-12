Köln (SID) - Zweier-Olympiasiegerin Laura Nolte hat beim letzten Weltcup des Jahres im Monobob den ersten deutschen Sieg in der noch jungen Weltcup-Geschichte der Disziplin eingefahren. Auf der anspruchsvollen Strecke von Lake Placid (USA) gewann die Winterbergerin 0,11 Sekunden vor Weltmeisterin und Olympiasiegerin Kaillie Humphries (USA) und Teamkollegin Lisa Buckwitz.

Bei der Weltcup-Premiere in Whistler (Kanada) hatte Nolte nach einem Sturz als Führende den Sieg dramatisch verpasst, den Triumph holte sie jetzt nach. Buckwitz (Oberhof) hatte bei der zweiten Station in Park City als Zweite noch knapp den deutschen Premierensieg verfehlt, in Lake Placid fuhr sie nun erneut auf das Podest. Kim Kalicki (Wiesbaden) profitierte vom Sturz der Kanadierin Cynthia Appiah. Sie wurde trotz eines schwachen zweiten Durchgangs Fünfte und komplettierte das starke deutsche Ergebnis.

Führende im Weltcup ist nach drei Rennen weiterhin US-Favoritin Humphries. Das nächste Rennen steht am 7. Januar 2023 auf dem Programm, dann kommt der Wettbewerb nach Winterberg.