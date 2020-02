Köln - Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat auf dem Weg zu seiner Heim-WM den vorzeitigen Triumph im Gesamtweltcup perfekt gemacht. Dem 29-Jährigen mit Anschieber Martin Grothkopp reichte am Samstag im lettischen Sigulda dazu ein zweiter Rang hinter Lokalmatador Oskars Kibermanis.

Dritter wurde der kanadische Co-Olympiasieger Justin Kripps. Friedrich gewann vier der bislang sieben Zweier-Rennen des Winters, wie schon 2017 und 2019 gewinnt er damit die Kristallkugel des Saisonbesten.

Friedrich einer der erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte

Am Sonntag steht in Sigulda noch das Weltcup-Finale an, in dem zugleich der Europameister ermittelt wird. Anschließend geht es in Friedrichs sächsischer Heimat weiter, wo ab dem kommenden Wochenende in Altenberg die Bob-Weltmeisterschaften steigen.

Friedrich ist Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger im Zweier und im Vierer, er dürfte auf seiner Hausbahn kaum zu schlagen sein. Im kleinen Schlitten winkt der sechste WM-Titel in Serie, das hat in der Geschichte des Bobsports noch niemand geschafft.

Kaum Konkurrenz auf der Heim-Bahn

Friedrichs härteste Rivalen im Osterzgebirge dürften aus dem eigenen Lager kommen. Nico Walther (Oberbärenburg) kennt die Bahn ebenfalls bestens, Johannes Lochner (Stuttgart) ist neben Kibermanis der einzige, der Friedrich in diesem Winter im Zweier geschlagen hat. Walther und Lochner lassen das Wochenende in Sigulda aus, um sich gezielter auf die WM vorzubereiten.

Stattdessen waren Christoph Hafer (Bad Feilnbach) und Max Illmann (Oberbärenburg) am Start. Hafer holte mit Anschieber Christian Hammers Rang zwölf, Illmann wurde mit Eric Strauss nach einem Sturz im ersten Lauf nur 18. und damit Drittletzter.

