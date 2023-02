St. Moritz (SID) - Drei deutsche Frauen greifen nach dem WM-Titel im Zweierbob: Bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz liegt Lisa Buckwitz nach zwei von vier Läufen knapp in Führung, die Entscheidung am Samstag (ab 9.00 Uhr) verspricht einen engen Dreikampf mit Kim Kalicki und Olympiasiegerin Laura Nolte. Kalicki liegt lediglich fünf Hundertstelsekunden hinter Buckwitz, Favoritin Nolte hat etwas überraschend nur Rang drei inne - aber auch nur 14 Hundertstel Rückstand auf die Spitze.

"Ich hätte nicht gedacht, dass es so läuft", sagte Buckwitz, "und es ist noch Luft nach oben bei mir." Favoritin Kaillie Humphries (USA) kam ebenfalls ordentlich in den Wettbewerb, braucht für das Podest aber eine Aufholjagd am zweiten Tag. Die dreimalige Olympiasiegerin belegt Rang vier, fast drei Zehntel fehlen schon auf Buckwitz.

Buckwitz, Kalicki, Nolte und Humphries teilten in der bisherigen Saison alle Weltcupsiege unter sich auf, entsprechend hoch waren die Erwartungen. Buckwitz allerdings war in diesem Quartett so etwas wie der Underdog - die anderen Pilotinnen waren bislang deutlich konstanter unterwegs.

In St. Moritz überzeugte Buckwitz am ersten WM-Wochenende aber schon im Monobob, wurde Dritte hinter Nolte und Humphries. Es war ihre erste WM-Medaille als Pilotin, bei den Winterspielen 2018 war sie noch als Anschieberin erfolgreich gewesen.

Am Freitag legte sie mit Kira Lipperheide nun starke Starts hin und kam im ersten Lauf trotz einiger Banden am schnellsten durch die Natureisbahn. Kalicki und Anschieberin Leonie Fiebig starteten noch stärker und verkürzten den Rückstand im zweiten Lauf, auch Nolte und Neele Schuten machten im zweiten Durchgang Zeit auf Buckwitz gut. Maureen Zimmer und Lauryn Siebert liegen zur Halbzeit auf Rang sechs.