Köln (SID) - Die Weltmeisterschaften der Amateurboxer finden 2023 in Usbekistan statt. Der Weltverband AIBA gab am Freitag die Hauptstadt Taschkent als Ausrichter der Titelkämpfe der Männer bekannt. In diesem Jahr wird die WM der Faustkämpfer in Belgrad (26. Oktober bis 6. November) abgehalten.