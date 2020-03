London - Der britische Box-Weltmeister Billy Joe Saunders hat sich nach Kritik an geschmacklosen Sprüchen über die Coronakrise entschuldigt. Der 30-Jährige hatte Männern in einem Video unter anderem geraten, der eigenen Frau "ins Gesicht zu spucken", sollte es in der häuslichen Quarantäne zu Streit kommen.

Der WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht entschuldigt sich daraufhin am Samstag. Er habe Frauen "nicht beleidigen wollen", schrieb er auf Twitter: "Ich würde häusliche Gewalt niemals dulden. Wenn ich sehen würde, wie ein Mann eine Frau auch nur berührt, würde ich ihn fertig machen. Ich bitte um Verzeihung".

