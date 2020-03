London – Der britische Weltmeister Billy Joe Saunders ist wegen einer "Video-Anleitung" zu häuslicher Gewalt vorerst seine Box-Lizenz los. Wie der nationale Dachverband British Boxing Board of Control am Montag mitteilte, werde die Kampferlaubnis des 30-Jährigen bis mindestens zu einer noch nicht terminierten Anhörung ausgesetzt.

Der WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht hatte sich mit Blick auf die häusliche Quarantäne in der Coronakrise derbe Späße erlaubt. In einem Social-Media-Video beschrieb er mithilfe eines Boxsacks, wie Männer ihre Lebensgefährtin "am Kinn treffen" sollten. Zudem riet er, der eigenen Frau "ins Gesicht zu spucken", sollte es zu Streit kommen.

Entschuldigung über Twitter

Saunders entschuldigte sich am vergangenen Samstag. Er habe Frauen "nicht beleidigen wollen", schrieb er auf Twitter: "Ich würde häusliche Gewalt niemals dulden. Wenn ich sehen würde, wie ein Mann eine Frau auch nur berührt, würde ich ihn fertigmachen. Ich bitte um Verzeihung".

Im Radio-Interview mit Talksport sprach er zudem von einem "dummen Fehler. Mein Humor ist nicht jedermanns Sache." Er habe in der Folge Morddrohungen erhalten und seinen Twitter-Account gelöscht.

