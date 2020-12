München - Nach über einem Jahr Pause steigt Weltmeister Anthony Joshua (31) wieder in den Boxring. Sein Gegner ist der Bulgare Kubrat Pulev (39). Der Kampf steigt am Samstag, 12. Dezember, um 23 Uhr in der 02-Arena in London.

Joshua nahm bei seinem letzten Fight am 7. Dezember 2019 erfolgreich Revanche und besiegte Andy Ruiz Jr., der ihn drei Monate zuvor besiegte und die bisher einzige Niederlage zufügte.

Joshua kommt bei 24 Kämpfen auf 23 Siege (21 durch K.O.).

Sein kommender Gegner verlor in seiner Karriere ebenfalls nur einen Kampf: 2014 wurde er von Wladimir Klitschko nach nur fünf Runden ausgeknockt.

Nun geht es für "AJ" gegen Herausforderer Kubrat Pulev um die Verteidigung seiner WM-Titel der WBA, IBF und WBO. Beide sind in ihrer Profikarriere noch nie aufeinander getroffen. Der Kampf war eigentlich für 2017 angesetzt, Pulev musste jedoch mit einer Schulterverletzung passen. Nun kommt es am Samstag zum ersehnten Duell.

ran.de zeigt, wie ihr den Kampf live verfolgen könnt.

Boxen: Anthony Joshua und Kubrat Pulev in der Übersicht

Kampf : Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev

: Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev Gewichtsklasse : Schwergewicht

: Schwergewicht Datum : 12. Dezember 2020

: 12. Dezember 2020 Uhrzeit : 23.00 Uhr

: 23.00 Uhr Austragungsort: 02-Arena London (Großbritannien)

Boxen: Anthony Joshua und Kubrat Pulev live im TV

Kein Fernsehsender sicherte sich die Rechte für die Übertragung. Daher wird der Kampf nicht im Free-TV oder im Pay-TV zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte hält der Streamingdienst-Anbieter DAZN.

Boxen: Anthony Joshua und Kubrat Pulev im Live-Stream

Dennoch kann man den Fight zwischen Joshua und Pulev im Livestream verfolgen. Der Internet-Streamingdienst DAZN wird den Kampf übertragen. Die Vorkämpfe starten bereits ab 19 Uhr, die Vorberichterstattung startet um 22:30 Uhr. Der Kampf selbst ist für 23 Uhr angesetzt. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Du willst die wichtigsten News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.