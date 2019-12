Köln - Der frühere Profibox-Weltmeister Marco Huck hat seinen EM-Kampf am 11. Januar in Hannover gegen den Briten Joe Joyce wegen einer Verletzung abgesagt. Der 35 Jahre alte Schwergewichtler brach sich bei einem Training in Berlin die rechte Schlaghand und muss auf ärztliche Anweisung vier Wochen pausieren. Der Kampf gegen Joyce um den vakanten Europameistertitel der EBU soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Fans bekommen ihre bereits käuflich erworbenen Tickets für den Kampfabend bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen oder bei der Agentur Eventim erstattet.

