Kenneth Egano ist tot. Der philippinische Nachwuchsboxer war während der Verkündung seines Sieges nach einem Achtrunden-Kampf gegen Jason Facularin am 6. Mai zunächst kollabiert.

Der erst 22-jährige Egano wurde anschließend in ein Koma versetzt – am Mittwoch vermeldeten die Behörden dann seinen Tod. Der Bantamgewichtler hatte offenbar eine Hirnblutung erlitten.

Der Kampf gegen Facularin fand in Imus, Cavite im Rahmen der "Blow by Blow"-Serie von Manny Pacquiao statt. Der ehemalige Box-Weltmeister übernahm laut der "Sun" sofort die Behandlungskosten für Egano.

Pacquiao wurde folgendermaßen zitiert: "Es gibt nichts wertvolleres als ein Menschenleben. Boxen ist wirklich ein gefährlicher Sport, und die Boxer verdienen nichts als Respekt, da sie ihr Leben aufs Spiel setzen."

Gegner zeigt sich schockiert

Auch Gegner Facularin bekundete in den sozialen Medien sein Beileid: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren wird, wenn wir unser Bestes gegeben haben. Warum ist uns das passiert? Es tut mir leid, dass es passiert ist. Ich hoffe, du bist an einem guten Ort."