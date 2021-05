Köln (SID) - Der WM-Kampf zwischen Mexikos Box-Superstar Saul "Canelo" Alvarez und dem Briten Billy Joe Saunders in Dallas wird vor 70.000 Zuschauern stattfinden. Ein solch großes Publikum hatte in den USA seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch kein Sportereignis. Der Kampf steigt am Samstag im Football-Stadion der Dallas Cowboys.

"Ich bin wirklich dankbar über diese Resonanz und dafür, dass dieser Kampf wieder für ein Stück Normalität sorgen wird", sagte Alvarez. Bei dem Duell stehen für Alvarez, der 55 seiner 58 Karrierekämpfe gewann, zum zweiten Mal seine Titel der Verbände WBC und WBA auf dem Spiel.

Der in 30 Profikämpfen noch ungeschlagene Saunders hat derzeit den Gürtel der WBO inne. "Er wird am Samstag auf den falschen Gegner treffen", kündigte der Brite an: "Ich freue mich auf einen guten Kampf - und auf einen Sieg." Alvarez, der sich langfristig als erster Boxer zum Weltmeister aller Verbände krönen will, ließ sich davon kaum beeindrucken: "Das ist wie ein anderer Tag im Büro. Ich trete an, um zu gewinnen."