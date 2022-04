Köln (SID) - 140 Jahre hat es gedauert, nun steigt im legendären Madison Square Garden in New York der erste Hauptkampf zwischen zwei Boxerinnen: Weltmeisterin Katie Taylor (Irland) und Amanda Serrano (Puerto Rico) schreiben mit ihrem Fight in der Nacht zu Sonntag (ab 1.30 Uhr MESZ/DAZN) Geschichte. Es geht um Taylors Titel nach Version der WBA, WBC, IBF und WBO im Leichtgewicht.

"Da findet etwas richtig Großes statt. Egal wie der Kampf ausgeht, es wird historisch", sagte die ehemalige Weltmeisterin und heutige DAZN-Expertin Regina Halmich.