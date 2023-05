Profiboxer Marco Huck muss sein Comeback nach fast dreijähriger Pause verschieben. Wie sein Management am Montag mitteilte, hat Huck in der Vorbereitung auf den für den 20. Mai in Braunlage geplanten Kampf gegen den Griechen Evgenios Lazaridis eine schwere Schulterverletzung erlitten.

"Es ist mit einer längeren Pause zu rechnen", hieß es im Statement: "Der Monat August 2023 wird als neuer Termin ins Auge gefasst." Huck (38) hatte zuletzt am 29. August 2020 einen offiziellen Kampf bestritten, damals besiegte der frühere WBO-Weltmeister im Cruisergewicht Dennis Lewandowski nach Punkten.