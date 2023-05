Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Deontay Wilder ist in Los Angeles im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde Wilder am frühen Dienstagmorgen in Hollywood wegen des Verdachts auf das Mitführen einer versteckten Waffe in Gewahrsam genommen und später gegen eine Kaution in Höhe von 35.000 Dollar freigelassen.

Nach Angaben des Promi-Portals TMZ.com wurde Wilder von der Polizei angehalten, weil die Scheiben seines Autos illegal getönt und sein Nummernschild verdeckt gewesen seien sollen. Die Beamten sollen anschließend den Geruch von "verbranntem Marihuana" aus dem Fahrzeug wahrgenommen und eine Durchsuchung durchgeführt haben. Dabei wurde eine Schusswaffe gefunden. Laut TMZ soll Wilder während des gesamten Vorfalls "kooperativ und nett" gewesen sein.

Wilder äußerte sich in einem kryptischen Tweet nach seiner Freilassung. "Ich bin lieber sicher, als etwas zu bereuen. Ende", schrieb der 37-Jährige.