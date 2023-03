Seine Fans müssen sich noch gedulden. Nach Jake Pauls Niederlage gegen Tommy Fury ist unklar, wann und gegen wen sie den 26-Jährigen wieder im Ring erwarten können.

Seit Ewigkeiten erhofft sich wohl die ganze Youtube- als auch Boxszene einen Kampf zwischen KSI und Paul. Allerdings ist dieser Kampf nicht die einzige Option: Tommy Fury und Paul waren sich beide nach dem Kampf einig, dass es ein Rematch geben soll. Der Youtuber wird seine Anhänger sicher bald über seine Pläne informieren.

Am Abend seiner ersten Niederlage konnte er schon wieder über den verlorenen Kampf Späße machen: Auf Instagram teilt der Social-Media-Star mit seinen knapp 22 Millionen Followern ein Video mit dem Text: "Wenn du verlierst, aber trotzdem 30 Millionen machst" und weinte ironisch, mit zwischendurch lachenden Blicken.

Niederlage nach "Split-Decision"

Unter anderem Stars wie Cristiano Ronaldo waren am vergangenen Sonntag in der Diriyah Arena in Saudi-Arabien vor Ort, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen. Paul verlor den Kampf gegen Fury per "Split-Decision". Nach dem Kampf zollte der 26-Jährige Fury, dem Bruder von Tyson Fury, Respekt und sagte, dass er verdient gewonnen habe und er selbst während dem Kampf einfach nicht in der Lage gewesen sei, seine Bestleistung abzurufen.