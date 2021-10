Pristina (SID) - Serbien hat die kosovarische Box-Mannschaft am Grenzübertritt zur anstehenden Amateur-WM in Belgrad gehindert, nachdem sich die Athleten geweigert hatten, Nationalsymbole an ihrer Ausrüstung zu entfernen. Das gaben Offizielle am Samstag in Pristina bekannt.

"Uns wurde gesagt, dass wir die Grenze passieren können, aber nur ohne die Symbole des Kosovo", sagte Latif Demolli, Chef des kosovarischen Boxverbandes. Serbien erkennt das Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung vor 13 Jahren nicht als eigenständigen Staat an und lobbyiert gegen die Anerkennung im Sport durch internationalen Organisationen wie FIFA und IOC.

Demolli sagte lokalen Medien, die Grenzbehörden hätten die Boxer aufgefordert, "die nationalen Embleme auf ihren Shirts für den Ring und ihren Trainingsanzügen als Bedingung für die Einreise" zu entfernen. Dies habe er jedoch verweigert.

Serbien gab zunächst keine Stellungnahme ab. Der Box-Weltverband AIBA teilte am Tag vor WM-Beginn mit: "Die AIBA erwartet, dass die Delegation des kosovarischen Boxverbandes nicht anders behandelt wird als die Delegation eines anderen AIBA-Mitgliedes." Man stehe im Kontakt mit dem Ausrichter und bemühe sich um Klärung der Situation.