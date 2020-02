München - Deontay Wilder gilt in der Boxszene als K.o.-König, als das am härtesten schlagende Schwergewicht. 41 Knockouts bei seinen 42 Siegen in 43 Kämpfen sprechen dann auch zweifellos eine deutliche Sprache.

Doch nicht so für Tyson Fury, der am 22. Februar in Las Vegas Wilder den WBC-Titel mal wieder abnehmen will.

"Ich denke nicht, dass er härter schlägt als Wladimir Klitschko. Wladimir hatte einen gewaltigen K.o.-Schlag und mehr Kämpfe als Wilder", sagte Fury bei "Sky Sports".

Der Brite muss es wissen, er hat gegen beide bereits gekämpft. Im November 2015 entthronte er den dreifachen Weltmeister Klitschko überraschend durch einen Punktsieg. Im Dezember 2018 gab es im ersten Duell mit Wilder ein umstrittenes Remis. Fury ging damals zwar zweimal zu Boden, war in Augen vieler Experten aber der wahre Sieger. Jetzt bekommt Fury seine zweite Chance.

Wilder ein "One-Punch-Wunder"

"Er ist ein One-Punch-Wunder, ein K.o.-Künstler. Er hatte mich zweimal am Boden und jedes Mal mehr als zwei Minuten Zeit, um mich fertig zu machen. Er konnte es nicht", sagte Fury.

Wilder könne nicht der härteste Puncher der Geschichte sein, so Fury: "Denn er hat es nicht geschafft, den Gypsy King K.o. zu schlagen. Er hat mich mit seinen besten Schlägen voll am Kinn erwischt und ich bin trotzdem wieder aufgestanden."

Wilders "Box-IQ" sei ganz "ok", so Fury: "Aber nicht auf einem Level wie mit jemandem wie Wladimir Klitschko."

Kampfsport rund um die Uhr findest du auf ranFIGHTING.de.

Du willst die wichtigsten Kampfsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.