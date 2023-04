Der Amateur-Boxsportverband der USA hat zwei Wochen nach der Gründung des neuen Verbandes World Boxing seine offizielle Abspaltung vom umstrittenen Weltverband International Boxing Association (IBA) bekannt gegeben. Das teilte USA Boxing am Mittwoch in einem Brief an die Mitglieder des US-Dachverbandes mit.

World Boxing war am 13. April mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, die olympische Zukunft des Boxsports zu sichern, nachdem diese wegen der anhaltenden Probleme der IBA mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vor dem Aus steht. Die IBA ist nach vielen Verfehlungen unter ihren umstrittenen russischen Präsidenten Umar Kremlew seit 2019 vom IOC suspendiert, für Los Angeles 2028 wurde die olympische Kernsportart bereits aus dem Programm genommen.

Auch der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) war an der Gründung von World Boxing beteiligt, das nun um die Anerkennung des IOC kämpft. Als eine generelle Abkehr von der IBA gilt dieser Schritt laut DBV aber nicht.

Die IBA hatte zuletzt eine offizielle Beschwerde bei der Boxing Independent Integrity Unit eingereicht und dabei World Boxing als "unseriöse Boxorganisation" bezeichnet.