München - Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Jake Paul.

Irgendwie passen die Namen nicht so richtig zusammen in einen Satz. Die einen haben die Boxwelt über Jahre hinweg dominiert und sind zu Legenden geworden. Der Andere hat bisher ganze drei Profi-Kämpfe zu Buche stehen.

Paul hat große Ambitionen

Seine drei Kämpfe hat Jake Paul immerhin allesamt durch K.O. gewinnen können, hat also bisher eine makellose Bilanz.

Das nimmt der YouTuber gleich einmal zum Anlass, ganz nach oben zu schauen. Im Podcast "The Last Stand" prophezeite das "Problemkind" zuletzt: "Ich bin auf dem Weg, der größte Profi-Boxer der Welt zu werden."

"Euer Großvater hatte Muhammad Ali und Mike Tyson, euer Vater hatte Floyd Mayweather, diese Generation hat Jake Paul", posaunte er vor dem Mikrofon.

Fight gegen Tyron Woodley steht vor der Tür

Ganz ohne Hintergedanken werden diese Sprüche wohl nicht gewesen sein. Es geht wahrscheinlich auch darum, noch einmal ein wenig die Werbetrommel für seinen kommenden Kampf zu rühren. Am 29. August wartet Ex-UFC-Kämpfer Tyron Woodley auf Paul.

Woodley dürfte auf dem Papier sein bisher schwerster Gegner werden: "Er ist ein guter Angreifer, bekannt dafür, Leute auszuknocken", erklärte Paul und fügte dann in gewohnter Manier hinzu: "Aber ich denke, wenn ich Tyron schlage, müssen mich die Menschen respektieren. Aber dafür bin ich nicht hier. Ich weiß schon, wie gut ich bin. Ich weiß, dass es der nächste einfache Kampf wird."

Sollte er auch Woodley ausknocken, kommt er seinem selbsternannten Ziel immerhin ein kleines Stück näher. Für einen Vergleich mit Ali und Co. muss Paul aber noch einiges an Arbeit liefern, bevor die Leute seinen Namen mit in diese illustre Gesellschaft aufnehmen. Wir dürfen aber gespannt sein.

