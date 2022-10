Köln (SID) - Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens ist beim World Grand Prix 2022 im englischen Leicester in der ersten Runde gescheitert. Der 39-Jährige aus Saarwellingen verlor bei dem traditionsreichen Major-Turnier des Verbandes PDC gegen den niederländischen UK-Open-Sieger Danny Noppert mit 0:2.

In Leicester sind in diesem Jahr erstmals zwei Deutsche am Start. Martin Schindler (Strausberg) trifft am späten Abend auf den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price aus Wales.

Insgesamt werden bei dem Turnier 600.000 Pfund ausgeschüttet, der Sieger erhält 120.000 Pfund.