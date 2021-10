International

Köln (SID) - Dartsprofi Jonny Clayton hat die World Series of Darts Finals gewonnen. Der 47-jährige Waliser besiegte im Finale am Sonntagabend in Amsterdam den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh (Belgien) mit 11:6. Für Clayton ist es nach dem Gewinn des Masters, der Premier League und dem World Grand Prix bereits der vierte TV-Turniersieg in diesem Jahr.

Im Halbfinale hatte der Weltranglistenachte den topgesetzten Michael van Gerwen (Niederlande) mit 11:6 aus dem Turnier geworfen.

Gabriel Clemens aus Saarwellingen war als einziger deutscher Starter bereits in der ersten Runde am Freitag gegen den Polen Krzystof Ratajski (3:6) ausgeschieden. An Ratajski war der "German Giant" bereits bei der WM 2021 in London gescheitert, als er es als erster Deutscher bis ins Achtelfinale geschafft hatte.