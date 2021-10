International

Köln (SID) - Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens ist beim World Grand Prix in Leicester bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 38-Jährige aus Saarwellingen unterlag dem Niederländer Vincent van der Voort am Montagabend 0:2. Im vergangenen Jahr hatte der Weltranglisten-24. Clemens noch das Achtelfinale erreicht.

Clemens gab in beiden Sätzen eine Führung noch ab. Im ersten Duell gegen van der Voort überhaupt blieb der einzige deutsche Starter mit 84 Punkten im Schnitt deutlich unter seinem Leistungsvermögen. In rund einer Woche tritt Clemens bei der EM in Salzburg (14. bis 17. Oktober) an. Auftaktgegner ist der Australier Damon Heta.