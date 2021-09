International

Köln (SID) - Die deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens (38/Saarwellingen) und Florian Hempel (31/Köln) haben ihre Teilnahme bei der diesjährigen EM (14. bis 17. Oktober) in Salzburg sicher. Dies geht aus der in der Nacht zu Montag veröffentlichten Setzliste für das Event in Österreich hervor, das als wichtige Station vor der WM 2022 im Londoner Ally Pally (15. Dezember bis 3. Januar) gilt.

EM-Debütant Hempel bekommt es in der ersten Runde mit Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) zu tun. Der an Nummer 21 gesetzte WM-Achtelfinalist Clemens trifft auf den Australier Damon Heta. Max Hopp (Idstein) ist nicht qualifiziert.