International

Köln - Die deutschen Dartsprofis Gabriel Clemens und Max Hopp haben bei der UK Open in Milton Keynes durch souveräne Erfolge die fünfte Turnierrunde erreicht. Für Hopp (Idstein) war der Sieg über den Niederländer Vincent Van der Voort (10:6) bereits der zweite des Tages, nachdem er zuvor den Iren William O'Connor mit 6:3 bezwungen hatte.

Clemens (Saarlouis) griff aufgrund seiner Position auf der Setzliste erst am Abend in das Turnier ein und hatte mit seinem englischen Gegner Adam Hunt (10:4) wenig Probleme. Die Gegner der beiden deutschen Vertreter für die Runde der letzten 32 am Samstag (ab 13.30) werden ausgelost.

Van Barneveld verliert erstes Match

Rückkehrer Raymond van Barneveld konnte indes seine gute Form nicht bestätigen. Der 53 Jahre alte Niederländer unterlag in seinem ersten Match des Turniers dem Schotten Alan Soutar 3:6. In der vergangenen Woche hatte der fünfmalige Weltmeister sein erstes Pro-Tour-Turnier seit 2013 gewonnen, nachdem er sich kurz zuvor seine Tour-Karte zurückerobert hatte.

