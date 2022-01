International

Köln - Rückschlag für Fallon Sherrock: Die 27 Jahre alte Dartsspielerin hat die Tourkarte und damit die Berechtigung für die meisten Turniere der Professional Darts Corporation (PDC) im Jahr 2022 erneut verpasst.

Die Engländerin konnte sich bei der mehrtägigen sogenannten Qualifying-School im englischen Milton Keynes nicht durchsetzen. Sherrock schied am Schlusstag bereits in der zweiten Runde aus und belegt in der Gesamtrangliste nur Platz 94.

Pietreczko sichert sich die begehrte Tourkarte

Als einziger deutscher Starter sicherte sich Ricardo Pietreczko die begehrte Tourkarte. Der 27-Jährige qualifizierte sich als Neunter über die Gesamtrangliste der European Qualifying-School in Niedernhausen. WM-Debütant Fabian Schmutzler verpasste ebenso wie Dragutin Horvat, Lukas Wenig und Kai Gotthardt den Sprung in den Profizirkus knapp.

Außerdem besitzen in den WM-Teilnehmern Gabriel Clemens, Florian Hempel und Martin Schindler sowie Max Hopp und Michael Unterbuchner fünf weitere deutsche Spieler die Tourkarte.

