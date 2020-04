Köln (SID) - Der deutsche Darts-Profi Max Hopp (Kottengrün) hat bei der Home Tour des Weltverbandes PDC seine Gruppe am Dienstagabend gewonnen. Der 23-Jährige siegte in drei von vier Spielen in der Gruppe 12 und sicherte sich so vor seinen Konkurrenten Mike De Decker (Belgien) und Conan Whitehead (England) den Gruppensieg. Whiteheads Landsmann Keegan Brown musste aufgrund technischer Probleme vorzeitig aufgeben, weshalb die verbleibenden Spieler jeweils zweimal gegeneinander antreten mussten.

Bei der Darts Home Tour treten an 32 aufeinanderfolgenden Abenden jeweils vier Spieler in den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden" an, der Gruppensieger qualifiziert sich jeweils für die zweite Runde.