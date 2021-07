Köln (SID) - Der fünffache Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld gibt sich in Bezug auf die WM im Dezember selbstbewusst. "Ich bin komplett fokussiert auf die WM. Ich muss der Welt nicht mehr beweisen, wie gut ich bin. Ich kann immer noch jeden Dartsspieler der Welt besiegen", sagte der 54-Jährige im Interview mit Spox. Der Niederländer hatte seine Karriere nach dem Erstrundenaus bei der WM 2020 eigentlich beendet, im Februar feierte er aber sein Comeback auf der Darts-Bühne.

In den Jahren vor seinem Rücktritt konnte van Barneveld nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen, der letzte WM-Triumph gelang ihm 2007. Auch nach seinem Comeback lief es für ihn nicht rund, im März brach er bei einem Spiel auf der Bühne zusammen: "Zu der Zeit sind bei mir im privaten Bereich viele schlimme Dinge passiert. Mein Vater hatte ein paar Tage davor einen Schlaganfall, und am Geburtstag meiner Freundin, dem 7. Februar, ist mein Haus eingestürzt. Das war zu viel für mich und deshalb bin ich zusammengebrochen", sagte "Barney".