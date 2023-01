International

Köln (SID) - Dartsprofi Gabriel Clemens ist bei seinem ersten Major-Turnier seit der WM vor rund drei Wochen gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Der WM-Halbfinalist aus Saarwellingen verlor zum Auftakt des Masters im englischen Milton Keynes gegen den Portugiesen Jose de Sousa mit 4:6 in Legs.

Damit hat Clemens auch im vierten Anlauf gegen den Weltranglisten-14. nicht gewonnen. De Sousa trifft in der zweiten Runde am Samstag auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen, der Niederländer gewann das Turnier von 2015 bis 2019 fünfmal in Folge.

Der 39 Jahre alte Clemens war beim Saisonhighlight im Londoner Alexandra Palace sensationell als erster Deutscher ins Halbfinale gestürmt, musste sich dort jedoch dem späteren Titelträger Michael Smith aus England geschlagen geben.