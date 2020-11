International

Köln (SID) - Gabriel Clemens und Max Hopp haben beim World Cup of Darts als bislang erstes deutsches Duo den Einzug ins Halbfinale geschafft. Beim Event in Salzburg setzte sich das Duo mit 2:1 gegen die Niederlande um den angeschlagenen Weltranglistenersten Michael van Gerwen durch und bekommt es am Abend mit Wales (Gerwyn Price/Jonny Clayton) zu tun.

Clemens (Saarwellingen) schlug Danny Noppert 4:3, Hopp (Kottengrün) unterlag van Gerwen 1:4. Im entscheidenden Doppel machte das deutsche Team mit 4:3 alles klar.

Zunächst war unklar, ob van Gerwen überhaupt antreten kann. Der dreimalige Weltmeister wachte mit Rückenproblemen auf und musste behandelt werden. Es wurde ein eingeklemmter Nerv diagnostiziert, der 31-Jährige spielte dennoch.

Der World Cup sollte in diesem Jahr ursprünglich erneut in Hamburg stattfinden, wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber zunächst nach Graz und später nach Salzburg verlegt. Wegen des zuletzt dynamischen Infektionsgeschehens auch in Österreich sind in der Salzburgarena keine Zuschauer zugelassen.

Das Turnier, das als einziges im Kalender des Profiverbandes PDC auch Matches im Doppelformat beinhaltet, wurde erstmals 2010 ausgetragen. Im Normalfall treten pro Nation die zwei in der Weltrangliste bestplatzierten Spieler an. Titelverteidiger Schottland war aber ohne Weltmeister Peter Wright und Gary Anderson am Start und bereits im Achtelfinale gescheitert.