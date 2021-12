Köln (SID) - Der ehemals beste deutsche Dartsprofi Max Hopp hat zum Wochenstart sein Buch "Von 0 auf 180 - eine Dartskarriere in Deutschland" auf den Markt gebracht - und erntet dafür in den sozialen Netzwerken Hass und Häme. "Erschreckend, was hier zum Teil steht", schrieb Hopp auf Facebook. Der 25-Jährige hatte zuletzt die WM-Qualifikation verpasst, ihm droht dazu der Verlust seiner Tourkarte.

Die Buchveröffentlichung kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Am Dienstag wurde Hopp vom sensationell aufspielende Florian Hempel als zweitbester Deutscher in der Weltrangliste abgelöst. Dennoch wehrt sich Hopp gegen die Heftigkeit der Kritik. "Ich gönne jedem seine Meinung. Aber denkt mal ein bisschen nach. Da stecken zwei Jahre Arbeit und Erspartes in diesem Projekt", schrieb Hopp.

Nur weil er "mal schlechte Jahre" habe, werde er das Buch nicht "von 180 auf 0" nennen. Er habe sehr viel dafür geopfert. "Lernt Respekt", forderte Hopp die Facebook-Community auf.