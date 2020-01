Köln (SID) - Darts-Weltmeister Peter Wright (Schottland) und die weibliche WM-Überraschung Fallon Sherrock treten am Samstag bei der Promi-Darts-WM (20.15 Uhr/Pro7) in Bonn an. "Snakebite" Wright spielt an der Seite des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Max Kruse um den Turniersieg, die Engländerin Sherrock tritt gemeinsam mit dem früheren Bundesliga-Torschützenkönig und Bayern-Profi Luca Toni an.

Der deutsche Darts-Profi Max Hopp bildet ein Team mit Kommentator Frank Buschmann, Moderator Daniel Boschmann spielt an der Seite der englischen Legende Phil Taylor.