München - Die Darts-WM war in den vergangenen Tagen so häufig in den Schlagzeilen wie schon lange nicht mehr.

Aber nicht etwa aufgrund der sportlichen Leistungen, sondern aufgrund einer Vielzahl an Coronafällen. Die Forderungen, das Turnier vorzeitig abzubrechen, wurden von vielen Seiten immer lauter, nun aber hat die PDC ein Machtwort gesprochen.

"Das Turnier wird wie geplant vor vollen Zuschauerrängen, wie von der britischen Regierung genehmigt, bis zu seinem Ende am 3. Januar fortgesetzt", erklärte der Weltverband in einem offiziellen Statement.

PDC will Darts-WM fortführen

Die Weltmeisterschaft werde "nach genehmigten Protokollen durchgeführt, die streng überwacht werden, um ein sicheres Umfeld für Spieler, Personal und Zuschauer zu gewährleisten."

Noch am Mittwoch hatte sich Gary Anderson zu einer Fortsetzung der WM kritisch geäußert. "Für mich ist das nicht richtig. Es wird so viel Durcheinander in der Weltrangliste geben in den nächsten Monaten", konstatierte er nach seiner Aufholjagd gegen Ian White.

Bereits einen Tag zuvor hatte Gerwyn Price via Instagram für eine Unterbrechung geworben, wenig später aber zurückgerudert. "Ich habe wahrscheinlich ein wenig zu früh reagiert", sagte er im Interview mit der "BBC".

Van Gerwen kritisiert die PDC

Inzwischen wurden bereits fünf Spieler positiv auf das Virus getestet. Neben Raymond van Barneveld, Dave Chisnall, Danny Noppert und Vincent van der Voort zeigte der Coronatest auch bei Superstar Michael van Gerwen ein positives Ergebnis.

MvG, für den die Mission Titel damit beendet ist, machte die laschen Sicherheitskonzepte der PDC für die Covid-Ausbrüche verantwortlich. "Es ist jetzt einfach eine große Corona-Bombe, die PDC hätte mehr machen können", kritisierte er.

Der Weltverband wiederum reagierte darauf mit der Aussage, es gäbe "keine Pläne, die Covid-Protokolle für den Rest des Turniers zu ändern."

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.