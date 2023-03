WHITEWASH WIN!



Ricardo Pietreczko absolutely destroys Keegan Brown, winning all six legs without reply to complete a 6-0 whitewash!



Impressive stuff from the German!#PC8 | L16

📺 https://t.co/YyBPPwoMK8

📋 https://t.co/Oopel4OWvQ pic.twitter.com/WR4kBWdF2f