Die Players Championship ist ein Teil der Pro Tour Events. Durch die Turniere wird eine PDC Pro Tour Order of Merit erstellt, wodurch nicht-qualifizierte Spieler eine Chance haben, an der PDC Dart Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Das furiose Achtelfinale gegen Keegan Brown wird Pietreczko jedoch lange in Erinnerung bleiben: Mit einem 101er-Average ließ er dem Gegner überhaupt keine Chance, gewann alle sechs Legs und somit das Duell eindeutig.

Der 28-jährige Darts-Spieler schaffte es bei der achten Players Championship in das Halbfinale und legte dabei ein brillantes Achtelfinale hin.

Darts-Profi Ricardo Pietreczko fliegt meist unter dem Radar. Nun sorgte der Deutsche aber für Aufsehen und schaffte es bis in das Halbfinale der achten Players Championship in Hildesheim.

Fallon Sherrock hat als erste Frau einen Neun-Darter auf der PDC-Tour geworfen - und will schon bald den nächsten nachlegen.

Zweite Halbfinal-Teilnahme für "Pikachu"

Zahlreiche Events in diesem Jahr finden in deutschen Städten statt. Es ist erst das zweite Mal, dass der Nürnberger mit dem Spitznamen "Pikachu" in einem Halbfinale der Pro Tour stand.

Zuletzt war Pietreczko dies im Oktober 2022 gelungen.