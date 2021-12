London - Florian Hempel hat bei der Darts-Weltmeisterschaft 2022 in London am Dienstagabend für eine riesige Überraschung gesorgt!

Der Kölner konnte den an Position fünf gesetzten Dimitri van den Bergh mit 3:1 bezwingen und steht in der dritten Runde der Darts-WM. Hempel zog vor allem dank seiner bärenstarken Doppelquote von 75 Prozent in die dritte Runde ein.

Hempel mit perfektem Start

Hempel erwischte einen perfekten Start in das Spiel und gewann den ersten Satz mit einem Average von 106 im Schnelldurchgang. Van den Bergh antwortete aber mit einem ebenso souveränen Sieg im zweiten Satz.

Im dritten Durchgang wendete sich dann das Blatt erneut und es war wieder der Kölner, der das Geschehen diktierte und mit 2:1 in Führung ging. Van den Bergh wies mit 101,78 zu Hempels 98,37 zwar den höheren Average vor, schwächelte aber auf die Doppel. Und so sicherte sich der nervenstarke und glänzend aufgelegte Hempel auch den vierten Satz und den Sieg gegen den favorisierten Belgier.

