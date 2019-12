Köln - Nach dem Favoritensterben am ersten Wochenende der Darts-WM in London hat der zweimalige Weltmeister Gary Anderson die schwarze Serie für die gesetzten Spieler beendet. Der Schotte setzte sich in der zweiten Runde im Alexandra Palace gegen den Nordiren Brendan Dolan deutlich 3:0 durch. Als Nummer fünf der Weltrangliste war dem "Flying Scotsman" ein Erstrundenmatch erspart geblieben.

Nach dem mühevollen Auftaktsieg von Titelverteidiger Michael van Gerwen am Freitag waren in der Folge nacheinander dessen niederländischer Landsmann Jermaine Wattimena, Ex-Weltmeister Rob Cross, der an Nummer neun gesetzte Ian White und Vorjahresfinalist Michael Smith (alle England) an ihren Auftakthürden gescheitert.

