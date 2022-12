Ismaning (SID) - Der packende Achtelfinaleinzug von Gabriel Clemens bei der Darts-WM hat dem Fernsehsender Sport1 die nächste starke Quote beschert. Die Abendsession am Dienstag mit dem 4:3 des "German Giant" gegen Jim Williams (Wales) verfolgten im Schnitt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Spitze schalteten 1,3 Millionen Fans ein.

Damit knackte die Übertragung aus dem Alexandra Palace in London bereits zum dritten Mal im Turnierverlauf die Millionenmarke. Im Digitalbereich sorgten zudem nach Senderangaben 677.000 Livestream-Aufrufe ebenfalls für eine Bestmarke der laufenden WM.