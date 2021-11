Köln (SID) - Der Kölner Dartsprofi Florian Hempel hat sich erstmals für die WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) qualifiziert. Der 31-Jährige belegte nach dem letzten der 30 Players-Championship-Turniere am Donnerstag in der ProTour-Rangliste den 26. Rang. Die besten 32 Spieler haben das Ticket für den Jahreshöhepunkt im Ally Pally sicher.

Neben Hempel sind bereits der letztjährige Achtelfinalist Gabriel Clemens sowie Martin Schindler für das wichtigste Turnier des Jahres qualifiziert. Für den achtmaligen WM-Teilnehmer Max Hopp bietet das letzte Qualifikationsturnier der Tourkarten-Inhaber (29. November) die letzte Möglichkeit.

Hempel, der erst seit Februar als Profi auf der Tour unterwegs ist, hatte bei der EM in Salzburg vor rund drei Wochen erstmals für Aufsehen gesorgt. Der frühere Handballprofi schaltete in der ersten Runde den Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Peter Wright aus. Den Sprung ins Viertelfinale verpasste er nur knapp.

Bereits im April hätte Hempel beinahe das WM-Ticket gelöst. In der Super League, in der ein deutscher Starter ermittelt wird, scheiterte er trotz mehreren Matchdarts im Endspiel knapp an Schindler.