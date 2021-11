Köln (SID) - Der ehemals beste deutsche Dartsprofi Max Hopp (25) hat seine letzte Chance auf die Teilnahme an der WM in London vergeben. Beim Qualifikationsturnier im englischen Barnsley verlor der "Maximiser" am Montag bereits in der ersten Runde gegen Gordon Mathers (4:6). Bei der vergangenen Weltmeisterschaft im Alexandra Palace hatte der Idsteiner den Australier noch in der ersten Runde besiegt.

Der achtmalige WM-Teilnehmer Hopp wird nach einem erfolglosen Jahr damit zum zweiten Mal seit seinem Debüt 2013 beim Saisonhöhepunkt fehlen. Zuletzt hatte er 2018 die Qualifikation verpasst.

Zuvor hatten sich vier deutsche Spieler für das Turnier im "Ally Pally" (ab 15. Dezember) qualifiziert. Neben dem Weltranglisten-25. Gabriel Clemens (38) und Martin Schindler (25) sind auch Florian Hempel (31) und der erst 16-jährige Fabian Schmutzler dabei.