Köln (SID) - Der österreichische Dartsprofi Mensur Suljovic hat seine Auftakthürde bei der WM in London ohne Probleme gemeistert. In seinem Zweitrundenmatch gegen den Belgier Mike de Decker gewann der 50-Jährige, der an Position 30 gesetzt ist, mit 3:0 Sätzen. In Runde drei wartet nun am 28. Dezember der Topfavorit und dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande).