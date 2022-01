München/London - Vom 15. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 läuft die jährlich stattfindende Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Beim am höchsten dotierten PDC-Turnier der Saison waren in diesem Jahr auch vier deutsche Spieler dabei. Nun geht die Veranstaltung in die heiße Phase. ran zeigt, welche Spiele heute anstehen und wo sie im TV zu sehen sind.

Darts: Wo und wann findet die WM 2022 statt?

Die Darts-WM 2022 findet auch dieses Jahr wieder im Alexandra Palace in London statt. Das Turnier begann am 15. Dezember 2021 und endet mit dem Finale am 3. Januar 2022.

Darts-WM: Sind deutsche Teilnehmer 2022 dabei?

Gleich vier deutsche Spieler konnten sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren, mit Florian Hempel und Gabriel Clemens sind in der dritten Runde aber auch die letzten beiden Vertreter ausgeschieden. Mehr Informationen zu den deutschen Teilnehmern findet ihr in unserer Galerie.

Darts-WM 2022: Wer spielt heute?

Sonntag, 02.01.2022

2x Halbfinale

ab 20:40 Uhr

Michael Smith - James Wade

ab 22:20 Uhr

Peter Wright - Gary Anderson

Die Fakten zur Darts-WM: Alle Informationen zum Turnier 2022

Wettbewerb: PDC-Turnier

Datum: 15. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022

TV: Sport1

Livestream: Sport1 und DAZN

