Fußball-WM

Katar-WM: Fotograf enthüllt katastrophale Zustände

In knapp fünf Monaten wird die Weltmeisterschaft 2022 in Katar beginnen, die massive Kritik wird von den Verantwortlichen seit Jahren weitestgehend ignoriert. Der Fotograf Mohamed Badarne recherchierte in den vergangenen fünf Jahren in Katar und bringt in einem Interview mit "11 Freunde" weitere Missstände ans Licht.